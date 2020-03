Belg kan geen Big Mac meer halen, maar wel naar het frietkot

McDonald’s, Quick en Burger King sluiten hun zaken in België. Eerder al moesten alle restaurants in verband met het coronavirus op last van de overheid dicht, maar afhaalloketten en drive-ins in België mogen nog steeds openblijven. Ook thuisleveringen zijn toegestaan. Nu besluiten de drie fastfoodketens zelf tijdelijk alle activiteiten te staken. Voor een snelle (meeneem)hap kan de Belg nog terecht bij snackbars, broodjeszaken en het frietkot.

Volgens het Nationaal Verbond van Frituristen moeten de Belgische patatbakkers zelf beslissen of ze openblijven. Dat kan zolang de klanten maar minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden en hun friet niet ter plaatse in een groep verorberen. Volgens het verbond zijn de klanten “vrij gedisciplineerd”.

De Belgische overheid heeft per woensdag 12 uur strengere maatregelen ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus, waaronder een samenscholingsverbod.