Fed komt met nieuwe ingreep op gespannen geldmarkt

De Federal Reserve komt met nieuwe maatregelen om de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil te houden. De Amerikaanse koepel van centrale banken begint binnenkort met een kredietprogramma waarbij een aantal grote banken geld kan lenen met bepaalde aandelen, bedrijfsobligaties en overheidsleningen als onderpand. De maatregel moet ervoor zorgen dat de markt voor kortlopend krediet niet vastloopt door zorgen over het nieuwe coronavirus.

De Fed onderneemt al langer actie in het bankwezen waarvan onderdelen “onder spanning komen te staan”. Onzekerheid over de wereldwijde virusuitbraak drijft de kosten voor leningen zo sterk op dat bedrijven steeds moeilijker hun kortetermijnfinanciering rondkrijgen. Om diezelfde reden kondigde de Fed al aan bepaalde bedrijfsleningen van niet-financiĆ«le instellingen op te kopen.

De New Yorkse afdeling van de centralebankenkoepel maakte bovendien bekend dagelijks nog eens 1 biljoen dollar in het financiĆ«le systeem te pompen via zogeheten repo’s, een soort kortlopende lening met overheidsobligaties als onderpand. De geldinjecties via dit soort transacties werden de voorbije dagen al steeds verder opgevoerd.

De Fed kwam zondag met een van zijn opvallendste ingrepen. Voorzitter Jerome Powell kondigde een renteverlaging met 1 procentpunt aan, naast het opkopen van overheidsobligaties en gebundelde hypotheekleningen.