Kledingwinkelketen C&A sluit vanaf woensdagavond “tot nader order” al zijn 116 filialen in Nederland. Het concern laat weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

C&A heeft al in meer landen zijn winkels moeten sluiten. Zo is dat in Belgiƫ eerder deze week al gebeurd. In Nederland heeft de keten ongeveer 3300 medewerkers. Een woordvoerster kan nog niet aangeven wat de tijdelijke winkelsluiting voor het personeel betekent.