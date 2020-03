Supermarkten willen verbod op contant geld wegens coronacrisis

De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Rutte.

De supermarkten hadden al het advies gegeven om zoveel mogelijk met pin te betalen. “We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren”, zo valt te lezen.

Naast het verbannen van cashgeld willen supermarkten ook versoepeling van regels om de bevoorrading van winkels beter te kunnen organiseren. De branchevereniging spreekt onder meer van bevoorraden in de nachtelijke uren.

Volgens het CBL draaien de circa vijftig distributiecentra van supermarkten momenteel op maximale capaciteit om de schappen te vullen. Daarbij zijn de supermarkten op zoek naar manieren om snel op te kunnen schalen. Volgens het CBL moeten restricties omtrent rij -, en winkeltijden en de door de gemeenten opgelegd tijdstippen voor bevoorrading worden opgeheven. “Sta nachtlevering toe. Geef ontheffing van lokale voertuigrestricties. Organiseer een flexibele inzet van extra personeel”, aldus de briefschrijvers.

Het CBL pleit er ook voor de levensmiddelendistributie tijdelijk uit te zonderen van wet en regelgeving over werktijden en flexibele inzet. “Deze bijzondere tijd vraagt om tijdelijke maatwerkoplossingen die ervoor zorgen dat de distributie beter kan inspringen op het huidige koopgedrag.”

Verder wil de vereniging dat het kabinet gemeenten adviseert om per direct zelfbedieningsgroothandels voor consumenten open te stellen. “Ongeveer 65 tot 75 procent van wat we eten komt via de supermarkt op ons bord. Nu alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten is het logisch dat dit percentage stijgt. De zelfbedieningsgroothandels liggen momenteel nog vol goede producten, die anders grotendeels moeten worden weggegooid.”