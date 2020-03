Transavia: staken alle vluchten is realistisch scenario

Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht steeds grotere gaten in de dienstregeling. Nu al vallen door de coronacrisis vier op de tien vluchten uit en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen toeneemt. Dat uiteindelijk alles stil komt te liggen is “een realistisch scenario”, zegt een woordvoerder.

Minister-president Mark Rutte riep Nederlanders dinsdagavond op voorlopig niet op vakantie te gaan. Transavia, dat het veel meer dan moederbedrijf KLM moet hebben van vakantiegangers, had reizigers eerder zelf ook al opgeroepen hun reisplannen uit te stellen.

Vliegtuigen die nog wel gaan zijn vooral bedoeld om mensen die in het buitenland zitten terug te halen. De nadruk ligt daarbij op landen als Spanje, Marokko en Egypte. De vluchten naar Italiƫ werden dinsdag helemaal gestaakt, omdat uit dat land geen Nederlanders meer gerepatrieerd hoeven te worden.