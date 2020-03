Mariëtte Hamer herbenoemd tot voorzitter Sociaal-Economische Raad

Mariëtte Hamer is herbenoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Op voorstel van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde de ministerraad in met deze en vijftien andere benoemingen.

De SER is de belangrijkste adviesraad voor de regering en het parlement over sociaal-economische vraagstukken. In 2014 werd Hamer benoemd tot voorzitter. Haar voorzitterschap is nu verlengd met twee jaar, tot 1 april 2022.

Hamer begon haar politieke carrière bij de Partij van de Arbeid (PvdA). Daar hield zij zich voornamelijk bezig met onderwijs, arbeid en zorg. De politica was ondervoorzitter van de Tweede Kamer en verving regelmatig de voorzitter. Ook was Hamer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Ook zijn vijftien kroonleden van de SER herbenoemd, onder wie Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau en Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank.