Brussel akkoord met Frans steunpakket voor coronacrisis

De Europese Commissie is in een sneltreinvaart akkoord gegaan met Franse maatregelen om de economie te stimuleren te midden van de coronacrisis. De tijdelijk versoepelde regels, op basis waarvan Brussel het steunpakket beoordeelde, zijn nog geen 48 uur geleden in werking getreden.

Door de Franse plannen kunnen bedrijven die door de virusuitbraak zijn getroffen in totaal meer dan 300 miljard euro aan noodsteun tegemoetzien. Dit moet ervoor zorgen dat de ondernemingen voldoende liquiditeit houden om hun betalingsverplichtingen te kunnen nakomen.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft Brussel zijn normale regels voor het verstrekken van staatssteun eerder deze week iets opgerekt. De tijdelijke versoepeling geldt tot eind december.

EU-lidstaten mogen bedrijven in nood nu tot 800.000 euro aan directe subsidies of belastingvoordelen toekennen. Ook kunnen de landen nu straffeloos leningen aan bedrijven subsidiƫren en mogen ze staatsgaranties geven op bankleningen aan bedrijven.