AEX fors lager na uitblijven steunakkoord VS

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag fors lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met zware verliezen na de stevige winstbeurt afgelopen vrijdag. Het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een omvangrijk steunpakket voor de grootste economie ter wereld wakkerde de angst voor een wereldwijde recessie als gevolg van de coronapandemie verder aan.

De AEX-index op Beursplein 5, die vanwege de driemaandelijkse herweging een nieuwe samenstelling kent, noteerde na enige minuten handelen 4,6 procent in het rood op 411,87 punten. De MidKap zakte 4 procent tot 573,69 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 5 procent. De hoofdindex in Milaan leverde 4,8 procent in.

Shell daalde 4,5 procent bij de hoofdfondsen. Het olie- en gasconcern gaat snijden in de kosten en minder investeren vanwege de virusuitbraak en de lage olieprijzen als gevolg van de prijzenoorlog. Bovendien schrapt de Nederlands-Britse onderneming een aangekondigde aandeleninkoop. Dat alles heeft tot doel om een financiƫle buffer te hebben in onzekere tijden.

Philips verloor 5 procent. Het zorgtechnologieconcern gaat de productie van medische ventilatoren flink verhogen om aan de sterke vraag van ziekenhuizen vanwege de coronacrisis te voldoen. Het bedrijf kan nog niet zeggen hoe groot de negatieve impact van de virusuitbraak op zijn resultaten uiteindelijk zal zijn.