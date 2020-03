Indeed: Nederlanders zoeken twee keer zo vaak op ‘thuiswerken’

Nederlandse werkzoekenden op vacaturewebsite Indeed gebruiken bijna vrijwel twee keer zo vaak zoektermen als ‘thuiswerken’ en ‘werken vanuit huis’ sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land. De vacaturebank meldt dat naar aanleiding van een eigen analyse van het zoekgedrag in Nederland en andere Europese landen.

De toename in Nederland is beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld Italië, Ierland, Frankrijk en Spanje. In dat laatste land registreert Indeed de grootste toename in het zoekvolume naar vacatures die thuiswerken vermelden. Daar steeg het aantal van die zoekopdrachten met 255 procent. Franse werkzoekenden op Indeed zochten 190 procent vaker op thuiswerk.

Nadat in Italië was afgekondigd dat mensen in met name Noord-Italië hun huis niet uit mochten, gingen Italianen “massaal” op zoek naar werk dat vanuit huis gedaan kan worden. In de maand maart steeg dat percentage tot nu toe met 186 procent ten opzichte van februari. In Ierland registreerde Indeed een stijging van 158 procent.

“Mensen zijn ongerust over hun inkomen”, aldus Sander Poos, directeur bij Indeed, die opmerkt dat het coronavirus nu ook economische gevolgen heeft. Volgens hem zijn mensen op zoek naar zekerheid en manieren om ook vanuit huis geld te verdienen. “Tegelijkertijd is er voor werkgevers een kans om, als het mogelijk is om thuis te werken, dat ook in hun vacatures aan te geven.”