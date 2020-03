Mediabedrijven voelen coronacrisis door slinkende reclame-omzet

De grootste mediabedrijven van Nederland voelen de impact van de coronacrisis doordat hun advertentie-inkomsten sterk teruglopen. DPG Media, het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD, verwacht in april tussen de 30 en 40 procent minder inkomsten via reclame. Voor de Nederlandse tak van RTL Group en Talpa Network is de opgedroogde vraag naar advertenties aanleiding om kritisch naar de kosten te kijken.

“Op korte termijn worden we zeker geraakt”, aldus een woordvoerder van DPG Media. Het Belgische mediabedrijf is voor zijn inkomsten grosso modo voor zo’n 30 procent afhankelijk van reclame. Het concern benadrukt verder dat het nog te vroeg is om kostenverlagingen te overwegen.

Bij de Nederlandse RTL-zenders wordt al wel gekeken naar mogelijkheden om kosten te drukken. Als eerste worden vooral niet-essentiĆ«le uitgaven stopgezet. Verder zijn er nog geen besluiten genomen. “We bekijken het per week. We kunnen niet voorspellen hoelang de coronacrisis aanhoudt”, laat een woordvoerster weten. Volgens haar voelt RTL de impact van wegvallende advertentie-inkomsten “net als alle andere bedrijven”. Een opsteker is dat het aantal abonnees bij RTL’s streamingdienst Videoland flink toeneemt.

Talpa Network maakte al bekend dat er ingrepen aankomen, waaronder mogelijk ontslagen. Het mediaconcern van miljardair John de Mol kampt ook met teruglopende advertentie-inkomsten. Volgens een woordvoerster bezuinigen bedrijven in tijden van crisis altijd als eerste op marketinguitgaven, waaronder reclame. Talpa Network komt binnenkort met een plan om het bedrijf door de crisis te loodsen.

Stichting Etherreclame (Ster), die over de reclame-inkomsten van de kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat, zag de omzet uit advertenties vorige week met tientallen procenten dalen. Met name restaurants, hotels en bedrijven uit de reisbranche trokken hun campagnes terug. Bedrijven die veel online verkopen, blijven nog wel adverteren.

Ster, DPG Media en RTL merken verder dat er ook nieuwe klanten aankloppen vanwege de crisis. DPG Media ziet de vraag vanuit brancheverenigingen toenemen om informatie te delen. Ster ziet, nu veel mensen thuisblijven, dat reclame via televisie een extra groot bereik heeft. RTL merkt dat de stijgende kijktijd voor meer vraag naar reclame onder bijvoorbeeld producenten van schoonmaakmiddelen zorgt.