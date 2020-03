Nikkei positieve uitschieter in lagere regio

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs maandag met winst gesloten. De hoop dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer niet volledig worden afgelast, maar waarschijnlijk alleen worden uitgesteld, en de agressieve steunaankopen door Bank of Japan boden steun aan de beurshandel. De andere aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten daarentegen flinke verliezen zien. Door het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een economisch steunpakket van 1,5 tot 2 biljoen dollar nam de angst voor een wereldwijde recessie verder toe.

De Nikkei in Tokio eindigde 2 procent in de plus op 16.887,78 punten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet na een spoedvergadering weten dat binnen vier weken duidelijk moet zijn of de Olympische Spelen op 24 juli doorgaan. Het IOC onderzoekt diverse scenario’s, waaronder uitstel van de Spelen met een jaar. Het Japanse advertentiebedrijf Dentsu Group zat in de lift door de hoop dat de Spelen niet worden geschrapt.

De Chinese beurzen gingen tussentijds stevig omlaag door de vrees voor de wereldwijde economische impact van de coronacrisis. De hoofdindex in Shanghai zakte 2,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 4,2 procent. De Kospi in Seoul raakte dik 5 procent kwijt en de Australische All Ordinaries in Sydney ging met een verlies van 5,6 procent de dag uit. In India kelderde de beursgraadmeter 10 procent door de vrees voor de coronapandemie in het dichtbevolkte land.