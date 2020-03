Ondanks corona draait huizenmarkt nog door

Hoewel Nederland al een week zo veel mogelijk binnen moet blijven vanwege de coronapandemie, draait de huizenmarkt gewoon door. Veel potentiële kopers zijn gewoon huizen gaan bezichtigen, laat makelaarsvereniging NVM weten. De Hypotheekshop noteerde een recordaantal hypotheekaanvragen.

Of de huizenmarkt in gewone doen blijft, is volgens de NVM moeilijk te zeggen. Een woordvoerder merkt op dat veel bezichtigingen werk vormden “dat nog in de pijplijn zat”. De komende tijd moet volgens hem blijken of daar verandering in komt.

Ondertussen werden vorige week zo’n 15.000 hypotheekaanvragen gedaan, becijferde De Hypotheekshop. Sinds 2011 werd slechts één keer, in 2016, een hoger aantal hypotheekaanvragen gedaan in een week. De hypotheekdienstverlener schrijft dat toe aan berichten in de media over een mogelijke stijging van de hypotheekrente. Door de combinatie met de tijd die veel mensen ineens hebben nu ze thuiszitten, steeg het aantal oversluitingen met 52 procent ten opzichte van een week eerder. De hypotheekhouders hadden vooral interesse in rentevaste periodes van twintig en dertig jaar.

Toch was dat niet het enige dat meespeelde. Ook het aantal starters dat een hypotheek afsloot ging met ruim een derde omhoog, terwijl het aantal hypotheekaanvragen van doorstromers met 44 procent toenam.

Ook De Hypotheekshop meent dat de gevolgen van de coronacrisis op de huizenmarkt pas de komende weken echt duidelijk worden. De hypotheekdienstverlener verwacht dat de rente op langere termijn laag blijft en dat de huizenprijzen eerder blijven stijgen dan dat ze zullen dalen.