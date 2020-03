‘15.000 tot 20.000 winkels gesloten vanwege coronavirus’

Naar schatting 15.000 tot 20.000 winkels in Nederland zijn momenteel gesloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus. Volgens de firma zijn er vooral veel winkels dicht die artikelen verkopen die in deze situatie niet direct noodzakelijk zijn, zoals mode- en luxeartikelen.

Locatus doet normaal gesproken onderzoek door 5000 winkels per dag te bezoeken, maar kan dat momenteel niet doen vanwege het coronavirus. Daarom heeft een onderzoeker de inschatting gemaakt op basis van het aantal gesloten winkels in een winkelstraat in Zeist. Daaruit kwam naar voren dat een kleine 30 procent van de onderzochte winkels de deuren op slot had gedaan.

Veel van de niet-gesloten winkels dragen bij aan de vitale processen die de overheid in stand wil houden tijdens de coronacrisis. Denk daarbij aan drogisten en supermarkten.

Maar Locatus ziet ook winkels die openblijven omdat er om andere reden veel vraag naar is. “Het verbaast me niet zo dat de Intertoys nog open is. Want de kinderen zitten thuis en die moeten ook vermaakt worden”, stelt een woordvoerder. Ook merken elektronicawinkels dat er veel behoefte is aan beeldschermen, toetsenborden en andere attributen die men nodig heeft om thuis te werken.