Coronacrisis treft economie VS, vooral diensten

De coronacrisis raakt de economie van de Verenigde Staten, met name de dienstensector. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector. Eerder op de dag werd al duidelijk dat de virusuitbraak in Europa voor zware economische ontwrichting zorgt.

De index van Markit, die de bedrijvigheid meet, kwam voor de Amerikaanse industrie in maart uit op 49,2 tegen 50,7 in februari. De consensus van economen lag op 44. De index voor de dienstensector zakte van 49,4 naar 39,1. Hier lag de gemiddelde verwachting op 42. De samengestelde index noteerde een stand van 40,5 tegen 49,6 in februari. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Markit maakte eerder op de dag bekend dat de indices voor de eurozone in maart zeer sterk zijn gedaald, als gevolg van de verstoringen van de economie door de virusuitbraak. Vooral de dienstensector met bijvoorbeeld luchtverkeer, toerisme en horeca wordt hard getroffen.