E-commerce helpt sportartikelenmaker Nike in virustijd

Nike lijkt voor de verkopen van de zijn sportartikelen deels een remedie in handen te hebben tegen de negatieve impact van de coronacrisis. De Amerikaanse sportartikelengigant kwam met beter dan verwachte resultaten in de drie maanden tot 1 maart, geholpen door zijn onlineverkopen.

Nike sloot het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar af met een omzet van 10,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging op jaarbasis met 5 procent. De winst zakte van 1,1 miljard dollar naar 847 miljoen dollar. Die daling kwam niet geheel als een verrassing aangezien de onderneming de nodige kosten maakte voor het omgooien van zijn distributiekanaal in Zuid-Amerikaanse landen.

Vanwege het oprukkende coronavirus kondigde Nike eerder deze week aan dat het winkels in onder meer Noord-Amerika, West-Europa, Australiƫ en Nieuw-Zeeland voorlopig gesloten houdt. In China nam het bedrijf eerder soortgelijke maatregelen. Daar zijn winkels al wel weer open.

De mindere opbrengsten uit de bakstenen filialen hoopt Nike te compenseren via onlineverkopen. De e-commerce was al een speerpunt van de groeistrategie van de onderneming. Maar de virusproblemen lijken de online-activiteiten te stuwen. Vorig jaar verkocht Nike voor 3,8 miljard dollar aan spullen via het wereldwijde web. Dat betekende een stijging met 35 procent. Het afgelopen kwartaal was de stijging 36 procent.

Nike zal naar verwachting zijn prognoses voor het lopende boekjaar wel neerwaarts bijstellen, onder meer door de impact na het dichtgooien van winkels. Eerder zei het bedrijf te rekenen op een groei van de omzet met een laag dubbelcijferig percentage.