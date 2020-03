‘Ergste drukte in supermarkten is voorbij’

Het lijkt erop dat na de hamsterwoede door het coronavirus de ergste drukte in supermarkten voorbij is. Het aantal betalingen voor boodschappen vertoont sinds woensdag een dalende lijn. Dat meldt Stocard, een app voor beheer van klantenkaarten, op basis van afrekendata.

Met name afgelopen vrijdag en zaterdag was het verschil met een week eerder groot. Op die dagen mat Stocard tussen de 20 en 35 procent minder betalingen in supermarkten dan een week eerder.

Stocard baseert zich op het aantal betalingen door de circa 3 miljoen Nederlandse gebruikers van de app. Van die groep gebruikte zo’n 60 procent de app actief in de meetperiode, licht een woordvoerder toe.

In de voorgaande week hadden supermarkten nog veel last van klanten die uit onzekerheid over de gevolgen van het nieuwe coronavirus flinke voorraden insloegen. Dit leidde tot veel lege schappen, onder andere bij de afdelingen voor toiletpapier en houdbare producten als rijst en pasta.

Het hamstergedrag wekte de ergernis van velen, onder wie premier Mark Rutte. Ook supermarkten riepen hun klanten op niet bovenmatig grote voorraden in te slaan.