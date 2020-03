Trump hoopt bedrijven met Pasen weer open te hebben

De Amerikaanse president Donald Trump zou graag zien dat bedrijven die momenteel vanwege de coronacrisis de deuren gesloten houden rond Pasen weer open zijn. Dat zei de regeringsleider op nieuwszender Fox.

Pasen valt dit jaar op 12 april. “Ik zou graag zien dat ze tegen die tijd weer open zijn”, aldus Trump in een reactie op de vele ‘shutdowns’ in de Verenigde Staten om de verspreiding van het virus te vertragen. Duizenden bedrijven hebben hun deuren gesloten, waardoor miljoenen Amerikanen nu zonder werk zitten. In vele regio’s in de VS moeten mensen zo veel als mogelijk binnenblijven.

De pandemie heeft al zeker 580 Amerikanen het leven gekost. Meer dan 46.000 mensen zijn ziek.