‘Omzet supermarkten vorige week 22 procent hoger dan normaal’

Supermarkten hebben vorige week 22 procent meer omzet gemaakt dan in dezelfde week in 2019, becijfert onderzoeksbureau Nielsen. In totaal kwam de omzet van Nederlandse supermarkten over week twaalf uit op 933 miljoen euro.

Daarmee lijkt de hamstergekte in de supermarkten al iets afgenomen in vergelijking met een week daarvoor. In week elf lag de omzet met 998 miljoen euro ongeveer een derde hoger dan in de vergelijkbare week vorig jaar. Nielsen schat dat er dankzij de corona-uitbraak in totaal al 409 miljoen euro meer omzet is gemaakt door de supermarkten.

“Als we kijken naar de ontwikkeling in andere landen, dan lijkt onze bevolking rationeler dan in andere markten – en het is van vitaal belang dat dit zo blijft”, zegt Johan Vrancken, een directeur van Nielsen Connect Benelux. Volgens hem is het belangrijk dat Nederlandse consumenten zoveel mogelijk hun normale aankooppatroon vasthouden zodat de leveringsketen goed kan blijven lopen.