Overheid hield vorig jaar 14 miljard euro over

De overheid heeft vorig jaar een overschot behaald van 14 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het was het vierde jaar op rij dat er meer geld binnenkwam dan er werd uitgegeven. Bij elkaar hield de overheid in die jaren 34 miljard euro over.

De overschotten van de laatste jaren komen nu goed van pas. De staatsschuld is daardoor gedaald tot minder dan 49 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat biedt veel ruimte om extra geld te lenen om de coronacrisis te bezweren.

Minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) liet vorige week al weten dat alleen al komend kwartaal russen de 45 en 65 miljard euro extra wordt geleend. Dat geld is nodig om de maatregelen te betalen die tot dusver zijn aangekondigd om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen massaal hun baan verliezen.