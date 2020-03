Aantal uitkeringsaanvragen VS explosief gestegen

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week explosief gestegen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Een kleine 3,3 miljoen Amerikanen wenden zich tot de overheid voor een uitkering, haast elf keer zo veel als een week eerder.

De groei komt door de eerste golf van ontslagen als gevolg van de coronapandemie in de VS. Veel bedrijven moeten deels of volledig dicht en ontslaan personeel om kosten te besparen.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was nog nooit zo hoog. In 1982 werd het vorige record behaald toen in één week 695.000 mensen een uitkering aanvroegen. De cijfers van het ministerie van Arbeid gaan terug tot 1967. In alle vijftig Amerikaanse staten en het District of Columbia rond hoofdstad Washington stegen de aanvragen.

De 3.283.000 uitkeringsaanvragen waren bovendien twee keer zo hoog als waar economen op hadden gerekend, zij waren uitgegaan van 1.640.000 eerste aanvragen. Vorige week was de teller blijven staan op 282.000. Ook dat betekende overigens al een stijging ten opzichte van een week eerder.