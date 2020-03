‘Bijna geen enkele bedrijfstak ontkomt aan coronapijn’

Vrijwel alle sectoren in Nederland hebben te lijden onder de impact het nieuwe coronavirus. Het overgrote deel van Nederlandse brancheorganisaties voorziet een stevige terugval van de inkomsten, terwijl de toegang tot noodkredieten nog beperkt is.

Dit melden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van een enquête waaraan 158 directeuren van brancheverenigingen hebben meegedaan. Ongeveer de helft van hen ziet dat in hun sector de omzet terugloopt, variërend van een vijfde van de inkomsten tot en met alle omzet.

Meer dan 80 procent van de branchedirecteuren verwacht dat bedrijven in hun sector extra financiering en krediet nodig hebben om de coronacrisis door te komen. Tegelijkertijd geeft een minderheid van 22 procent van de ondervraagden aan dat de toegang tot noodkrediet of financiering op dit moment in orde is.

De invloed op de arbeidsmarkt is direct te voelen, verwachten de respondenten. Van hen voorziet 83 procent binnen drie maanden een afname van de werkgelegenheid.