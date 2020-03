‘Bouwsector wacht hardere klap van corona dan van kredietcrisis’

De Nederlandse bouwsector wacht een hardere klap van de coronacrisis dan die van de kredietcrisis in 2008, waarschuwt branchevereniging Bouwend Nederland. De lobbyorganisatie verwacht een krimp van de sector van meer dan 5 procent, tegenover de 3,7 procent krimp als gevolg van de bankencrisis die twaalf jaar geleden uitbrak.

“Dat de klap er komt, is duidelijk. De enige vraag is wanneer”, laat een woordvoerder van Bouwend Nederland weten. “Onze sector is laat-cyclisch. Dat wil zeggen dat het even duurt voordat de effecten van het economische klimaat ook daadwerkelijk tot de bouw doordringen. Duidelijk is dat de schade heel fors wordt zodra de orders opdrogen.” Uit een enquête onder leden van Bouwend Nederland blijkt volgens de zegsman dat 90 procent van de bouwondernemingen verwacht dat zij minder offerteaanvragen gaat krijgen. “Veertig procent verwacht een beroep te moeten doen op het noodfonds voor overbrugging van werkgelegenheid.”

Voorlopig draait de bouw volgens Bouwend Nederland nog aardig door. “Dat komt onder meer doordat het werk op de bouwplaatsen door de overheid niet als samenkomst is aangemerkt”, aldus de woordvoerder. “Wij en onze leden zijn dan ook constant aan het hameren op de anderhalve meter afstand. Dat moet wel om de sector gaande te houden.”

Jaco Uittenboogaard, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) laat weten dat ook kleinere en gespecialiseerde aannemers nog niet om werk verlegen zitten, maar dat ook voor hen de vooruitzichten niet fraai zijn. “Veel van onze leden, vooral de gespecialiseerde aannemers, zitten verderop in de keten van de grote projecten. Als de grote bouwbedrijven minder werk krijgen, zullen onze leden dat vroeg of laat ook gaan merken.” Vooralsnog krijgt AFNL vooral praktische vragen over bijvoorbeeld vervoer naar de bouwplaats, aldus Uittenboogaard.

Bouwend Nederland en AFNL herhalen een eerdere oproep aan Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten om vooral orders op infrastructuur-gebied naar voren te halen om continuïteit voor de bouwsector te helpen verzekeren. “Dat is nu ook opportuun vanwege de rust op de wegen”, aldus de AFNL-voorzitter.