China: verlaag importheffing om economie steun te geven

De Chinese president Xi Jinping roept de G20-landen op om hun importtarieven te verlagen. Daarmee zouden ze de wereldeconomie een signaal geven van vertrouwen, aldus Xi.

Verder zei Xi dat hij net als zijn collega-wereldleiders voorstander is van gezamenlijk optreden om de economie weer op gang te brengen. Die stappen kunnen er in combinatie met elkaar voor zorgen dat de wereldhandel en de mondiale leveringsketen voor veel industrie├źn weer aantrekken.

De wereldhandel kreeg een flinke klap toen het coronavirus in China uitbrak. Net toen de productie weer wat op gang kwam in het Aziatische land sloeg het virus toe in Europa en nu ook in de Verenigde Staten, waardoor die landen strenge maatregelen nemen om de pandemie te beteugelen. Daardoor lijkt herstel voor de mondiale economie nog ver weg.

Importheffingen waren een belangrijk wapen van de Amerikaanse president Donald Trump in de handelsoorlog die hij met China uitvocht. De Chinezen voerden als reactie daarop ook de heffingen op Amerikaanse producten herhaaldelijk op. In januari ondertekenden de twee economische grootmachten een gedeeltelijk handelsakkoord.