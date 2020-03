EU-parlement keurt tijdelijke versoepeling regels luchtvaart goed

Het Europees Parlement heeft de tijdelijk versoepeling van de regels voor vaste start- en landingsrechten, zogeheten slots, vanwege de coronacrisis unaniem goedgekeurd. Daardoor hoeven vliegtuigen niet langer bijna leeg te vliegen om die rechten te behouden. De verplichting om minstens 80 procent van toegewezen slots ook echt te gebruiken wordt opgeschort tot 24 oktober en geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart.

De periode behelst het hele zomerseizoen. Ook wordt de periode van 23 tot 29 februari voor vluchten tussen de EU en China of Hongkong in de maatregel opgenomen. Op 23 februari sloot China zijn eerste vliegveld vanwege de uitbraak. De lidstaten gingen vorige week al akkoord met het opschorten van de slots-regels.

“Dit besluit is goed voor bedrijven, klimaat en de omwonenden van vliegvelden”, vindt EuroparlementariĆ«r Bert-Jan Ruissen (SGP), die de regel onder de huidige omstandigheden “totaal onzinnig” noemt. Inmiddels houden steeds meer bedrijven vanwege de minimale vraag naar tickets hun vloot grotendeels aan de grond, terwijl ook veel vliegvelden zijn gesloten vanwege de coronacrisis.

De Europarlementariƫrs konden voor het eerst in de geschiedenis vanwege reisbeperkingen in verband met de pandemie per e-mail stemmen.