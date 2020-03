‘Het lukt niet alle uitzendkrachten aan het werk te houden’

Het gaat niet lukken om alle uitzendkrachten aan het werk te houden in deze coronacrisis. Dat zei Jurriën Koops van de branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Hij verwacht een klap voor de werkgelegenheid, vooral als de crisis nog een half jaar langer voortduurt.

ABU merkt wel dat werkgevers met de tot voor kort aanwezige krapte op de arbeidsmarkt in het achterhoofd bereid zijn hun uitzendkrachten aan zich te binden. Zelf probeert de branchevereniging uitzendkrachten uit sectoren waar minder werk is ergens anders in te zetten. Dat alles is bij langdurige crisis onvoldoende om banenreductie te voorkomen, zo klinkt het.

Zelfs met een noodpakket van de overheid verwacht Koops niet dat bedrijven en ondernemers alle uitzendkrachten aan het werk kunnen houden. “Vandaar dat wij zeggen: creëer een ruimhartige WW zodat deze mensen in ieder geval een inkomensvoorziening hebben.”

De uitzendbranche loopt nu vanwege de coronacrisis al zo’n 30 procent van zijn opbrengsten mis, schat ABU in.