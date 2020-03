IMF: herstel economie afhankelijk van tot staan brengen virus

Hoe diep de economie wegzakt en hoe snel die zich weer kan herstellen, hangt af van hoe snel de uitbraak van het coronavirus tot staan kan worden gebracht. Dat heeft voorzitter Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd tijdens een G20-top. Het IMF gaat nu nog uit van een recessie dit jaar en herstel in 2021.

Georgieva noemt het met name van kritiek belang dat kwetsbare huishoudens en bedrijven fiscale steun krijgen zodat ze overeind kunnen blijven en snel weer aan het werk kunnen. “Anders zal het jaren duren om de effecten van wijdverspreide faillissementen en massale ontslaggolven te verwerken.”

Het IMF wil dat de G20-landen zorg dragen voor een verdubbeling van de financiering voor noodsituaties. Ook herhaalde Georgieva de oproep van het IMF en de Wereldbank om de schulden van arme landen te verlichten.

Haar collega van de Wereldbank, David Malpass, liet weten dat zijn organisatie tot 160 miljard dollar klaar heeft staan voor de bestrijding van de crisis in armere landen in de komende vijftien maanden. Doel daarvan is de tijd tot herstel te verkorten en groei weer mogelijk te maken. Ook moeten mkb-bedrijven worden ondersteund en de armen en kwetsbaren beschermd.

De G20-top zou eigenlijk in Saudi-Arabiƫ worden gehouden, maar vindt vanwege de coronacrisis plaats per videoconference.