Nederland krijgt in de zomer eerste autoloket voor pizza

De bouw van het eerste autoloket in Nederland waar bestuurders een pizza kunnen afhalen, is deze week van start gegaan. De vestiging van New York Pizza in Goes, waar ook donuts en koffie van Dunkin’ Donuts af te halen zijn, verwacht het afhaalloket voor automobilisten in juli te openen.

Het succes van de vestigingen zal niet afhangen van de coronapandemie, denkt directeur Philippe Vorst van de pizzaketen. Een bestuurder kan volledig contactloos zijn eten bestellen en ophalen bij het loket. Daardoor kan de drive-thru in de zomer opengaan zelfs als het virus nog om zich heen blijft grijpen. Daarnaast zal de pizzaoven op een extra hoge temperatuur van 270 graden staan. Volgens de pizzaketen gaat het coronavirus al bij 250 graden dood.

Pizza- en donutliefhebbers hoeven bij de drive-tru niet uit hun auto te stappen om het eten te bestellen of af te halen. Het duurt volgens New York Pizza zo’n vier a vijf minuten van het moment van bestelling totdat de pizza in een doos wordt afgegeven. Die snelheid is mogelijk omdat de pizza’s al gebakken en voorgesneden zijn.