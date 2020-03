Scherpe daling ondernemersvertrouwen Frankrijk

Het vertrouwen van Franse ondernemers wordt hard geraakt door de coronacrisis. De index die het vertrouwen meet, laat voor maart de sterkste daling ooit zien, meldde het Franse statistiekbureau.

De graadmeter zakte naar een stand van 95 van 105 in februari. Dat is de scherpste afname sinds het begin van de metingen in 1980. Vooral over de toekomstige productie zijn Franse ondernemers buitengewoon pessimistisch. Het statistiekbureau meldde dat de economische activiteit en de uitgaven van huishoudens in Frankrijk nu op 65 procent van het normale niveau liggen.

Om de virusuitbraak tegen te gaan is het Franse openbare leven voor een groot deel platgelegd en zijn veel bedrijven gesloten.