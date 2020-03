Zuidasdok mogelijk 1 miljard euro duurder en later klaar

De werkzaamheden aan het grootschalige Zuidasdok-project in Amsterdam gaan mogelijk 1 miljard euro meer kosten en nog langer duren. Dat concludeert een commissie die heeft onderzocht of het infraproject in de huidige vorm moet doorgaan, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Zuidasdok is een project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het zorgt er onder andere voor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt en dat er extra ov-voorzieningen bijkomen.

Vorig jaar liet het kabinet een commissie onder leiding van oud-VVD-minister Sybilla Dekker onderzoek doen naar nut en noodzaak van het bouwproject. Dit nadat de ontwerpfase al meermaals vertraging had opgelopen. Dekker concludeert nu dat het project in volle omvang door moet gaan, omdat er anders te veel verkeersopstoppingen zullen ontstaan.

Omdat de opdracht in de huidige opzet te complex is, meent Dekker dat het beter is om gehele opdracht in kleinere pakketjes op te delen. De laatste opdracht wordt in een ruwe schatting pas tussen 2032 en 2036 opgeleverd. Dat is op zijn vroegst pas vier jaar later dan aanvankelijk gepland.

Het financieel tekort dat daarmee gepaard gaat zal tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro liggen. De bedrijven die werken aan het project eisten in oktober vorig jaar nog een half miljard extra wegens de vertraging.

Onenigheid over de duur en de kosten van het project zette de samenwerking tussen verschillende partijen dusdanig onder spanning dat er zelfs “escalatiegesprekken” gevoerd moesten worden. Een professor van de TU Delft werd ingezet als bemiddelaar.

Van Nieuwenhuizen laat weten dat de adviezen van Dekker “integraal” zijn omarmd door de verantwoordelijke bestuurders.