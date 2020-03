‘Bouw werkt aan protocol om werkzaamheden veilig voort te zetten’

Bouwend Nederland werkt samen met het RIVM en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een protocol om de werkzaamheden in de bouw veilig voort te zetten ondanks de coronapandemie. Dat heeft Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen laten weten in het Radio 1-programma Spraakmakers.

Volgens de bouwvoorman is het onnodig dat bijvoorbeeld woningcorporaties en netbeheerders bouwprojecten on hold hebben gezet. De projecten zouden best door kunnen gaan zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt.

“Het merendeel van het werk kan rustig op 1,5 meter afstand”, benadrukt Verhagen. “Als bij mij een meter ge├»nstalleerd moet worden, hoef ik daar niet met mijn neus bovenop te staan.” Hij verwacht dat het protocol met praktische richtlijnen al snel wordt gepubliceerd.

De Nederlandse bouwsector wacht een hardere klap van de coronacrisis dan die van de kredietcrisis in 2008, stelde Bouwend Nederland eerder deze week al. De branchevereniging houdt rekening met een krimp van de sector van meer dan 5 procent, tegenover de 3,7 procent krimp als gevolg van de bankencrisis die twaalf jaar geleden uitbrak.