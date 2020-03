Eerste gevolgen coronacrisis merkbaar op Amsterdamse huizenmarkt

Amsterdamse makelaars merken na twee weken al de eerste effecten van de coronacrisis. Die leidt tot minder bezichtigingen en verkopers die haast maken omdat zij anticiperen op prijsdalingen. Sommige Amsterdamse makelaars zien dat er minder expats actief zijn op de huizenmarkt.

“Mensen zijn voorzichtiger met het inplannen van bezichtigingen”, merkt Jasper Holleboom, eigenaar van makelaarskantoor The Perfect House. “Ook zijn de bezichtigingen vaker digitaal.” Van verkopers krijgt Holleboom vaker de vraag naar het juiste moment voor de verkoop. “Bij aspirant-kopers zien we nog steeds dat ze slagvaardig zijn. Zij bieden goede prijzen en overbieden elkaar nog altijd vaak.”

Een medewerker van makelaarskantoor Francis Helmig laat weten dat verkopers extra haast hebben. Zij vrezen dat de huizenmarkt binnenkort misschien instort. “Bij bezichtigingen zien wij verder minder expats dan voorheen. Zij zijn misschien onzekerder over hun baan of banger om besmet te raken met het virus.” Het makelaarskantoor is een ander beleid gaan voeren met bezichtigingen. “Dat gebeurt nu nog met maximaal twee personen tegelijk. Dus zonder ouders of kinderen erbij.”

Peter Stefels van makelaarskantoor en vastgoedbeheerder Keij & Stefels zag het aantal bezichtigingen de laatste weken met 80 procent teruglopen. “Mensen zijn ook voorzichtiger met kopen. Bij verkopers zie ik nog niet dat ze meer haast hebben.” Ook Stefels ziet dat er minder expats op zoek zijn naar een Amsterdams koophuis.

Jerry Wijnen van Mar. J. Heule Makelaardij is voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Hem valt vooral op dat mensen bezichtigen en kopen “hartstikke spannend” vinden. “Men loopt bij bezichtigingen met de handen in de zakken en alle deurklinken worden van te voren ontsmet.” Wijnen merkt dat de laatste weken een koop soms niet doorgaat omdat iemand plotseling zijn of haar baan is verloren. “Ook zie je verkopers vaker anticiperen op een toekomstige prijsdaling. Kopers zijn voorzichtiger door vaker onder voorbehoud van financiering een huis te kopen. Zij nemen zichtbaar minder risico.” Wijnen ziet dat nog geen afname van het aantal expats dat actief is op de hoofdstedelijke huizenmarkt.