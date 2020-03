‘Driekwart schoonheidsspecialisten grijpt naast noodsteun’

Zo’n driekwart van de schoonheidsspecialisten grijpt naast de noodsteun van de Nederlandse overheid. Dat stelt branchevereniging ANBOS. Het merendeel van de ondernemers in de schoonheidsverzorging heeft een bedrijf aan huis. Maar juist om die reden mag die groep geen aanspraak doen op de nieuwe eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro via de zogenoemde TOGS-regeling. ANBOS roept het kabinet op om daarin verandering te brengen.

“Dat is een onbegrijpelijke bepaling”, aldus de vereniging. De veronderstelling dat een schoonheidssalon aan huis automatisch weinig vaste lasten heeft, klopt volgens ANBOS niet. Zo heeft een schoonheidsspecialist met een bedrijf aan huis vaak ook gewoon een hypotheek of een krediet voor verbouwing, die bijvoorbeeld nodig was om de salon thuis op de juiste manier in te richten.

Veel schoonheidssalons gingen al uit voorzorg dicht nog voor het officiƫle verbod op 23 maart om behandelingen uit te voeren. ANBOS schat in dat veel ondernemers al sinds 16 maart zonder inkomsten zitten. De salons blijven in ieder geval tot 6 april gesloten.