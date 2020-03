De Rabobank keert voorlopig geen dividend uit. De bank volgt daarmee de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (ECB) om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren aan aandeelhouders.

De Rabobank meldt zondagavond in maart, juni en september 2020 geen uitkeringen te doen op de Rabobank certificaten. Pas in oktober 2020 zou weer dividend kunnen worden uitgekeerd. “Het is onze prioriteit, samen met het bankwezen, de overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden, om onze klanten, die zo zwaar worden getroffen door de corona-pandemie, te ondersteunen door hen verschillende mogelijkheden te bieden voor tijdelijke financiĆ«le hulp. Als coƶperatieve bank willen en kunnen we deel uitmaken van de oplossing en onze klanten door deze crisis heen helpen”, stelt financieel directeur Bas Brouwers.

De aanbeveling van de ECB gelden voor de dividenden over de jaren 2019 en 2020. De ECB wil dat banken kapitaal sparen zodat ze de economie kunnen ondersteunen.