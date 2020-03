De evenementenbranche in Nederland verliest dit jaar zo’n 3,5 miljard euro aan omzet als gevolg van de coronacrisis. Dat is bijna de helft van de 7,4 miljard euro aan omzet die de branche verwachtte binnen te halen. De branche denkt dat er door de klap 48.000 banen verdwijnen. De effecten van nog strengere maatregelen of verlenging van de huidige maatregelen zijn in de berekening nog niet meegenomen.