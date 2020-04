HEMA betaalt minder huur om coronavirus

HEMA wil verhuurders van zijn winkelpanden in april en mei de helft minder huur betalen. Met die maatregel hoopt de winkelketen de daling van inkomsten door het nieuwe coronavirus op te vangen.

De huurkorting is een van de tijdelijke maatregelen waarmee HEMA “de bedrijfsvoering op de lange termijn” wil veiligstellen, stelt het bedrijf. Het Financieele Dagblad meldde eerder dat topman Tjeerd Jegen in een brief aan vastgoedeigenaren waarschuwde dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.

Een woordvoerder van HEMA bevestigt die zinsnede in de brief. Ze stipt daarbij aan dat voor vrijwel alle winkelketens geldt dat ze in de financiële problemen komen als ze geen maatregelen zouden nemen. “Als je niets doet, heeft dat heel nare consequenties.”

Uit onderhandelingen met vastgoedverhuurders moet nog blijken voor hoeveel winkelpanden HEMA de huur kan halveren. De winkelketen laat weten dat die gesprekken “er positief uitzien”.

Ook bepaalde betalingen aan het personeel worden opgeschort. Vakbond CNV laat weten dat HEMA beoordelingsgesprekken met werknemers, en de daarmee gepaarde loonsverhoging bij een goed oordeel, heeft verschoven tot na de zomer.

HEMA heeft te maken met een aanzienlijke daling van de omzet. Winkels in België en Frankrijk zijn op last van de overheid gesloten om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Ook in de Nederlandse winkels, die gewoon open blijven, is het minder druk. Online doet HEMA nog wel goede zaken.

De financiële situatie van HEMA noopte ratingbureau Moody’s onlangs tot een negatiever oordeel over de winkelketen. Het toch al lage kredietoordeel van Caa1, dat wijst op een zwakke positie van leners, werd vorige week verlaagd naar Caa3. Dat betekent dat volgens Moody’s de kans groter is geworden dat HEMA, met een schuldenlast van 750 miljoen euro, zijn leningen niet kan terugbetalen.