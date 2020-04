Kabinet gaat overleggen met KLM over ontslag tijdelijk personeel

Het kabinet gaat opheldering vragen aan de KLM over het besluit om personeel met een tijdelijk contract te ontslaan. In de Tweede Kamer heerst verontwaardiging over het besluit van de luchtvaartmaatschappij.

Premier Mark Rutte zei in de Kamer geen informatie te hebben over de zaak, maar dat het kabinet donderdag contact zal opnemen met het bedrijf.

Bedrijven kunnen steun van de overheid krijgen om (tijdelijk) personeel in dienst te houden tijdens de coronacrisis. In ruil daarvoor moeten de bedrijven dan geen mensen ontslaan.

Volgens KLM-topman Pieter Elbers wordt er zo correct mogelijk aan de regels voldaan. Eerder kondigde KLM al aan afscheid te zullen gaan nemen van 1500 tot 2000 werknemers.