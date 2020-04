‘Aanbod groente en fruit schraler door coronavirus’

De pandemie van het nieuwe coronavirus dreigt het aanbod van verse groente en fruit in Nederland te beperken. Dat komt onder andere doordat het transport van de verswaren moeilijker wordt, nu veel landen in lockdown gaan. Daarvoor waarschuwt de netwerkorganisatie voor de tuinbouw Greenports Nederland.

Doordat de transportmogelijkheden voor groente en fruit beperkter worden, is het ook duurder om deze producten te vervoeren. Volgens Greenports zorgt dit voor een zeer wispelturige markt. Daarbij zorgen overschotten van het ene product tot voedselverspilling, terwijl aan andere etenswaren tekorten ontstaan.

Niet alleen in Nederland zullen consumenten binnenkort minder te kiezen hebben bij het groente- en fruitschap in de supermarkt. Ook in omliggende landen wordt volgens Greenports de keuze uit versproducten schraler.

Tuinbouwers die de horeca, cateringbedrijven, scholen of bedrijfskantines van voedsel voorzien, zien hun markt grotendeels instorten. Doordat veel van deze gelegenheden op last van de overheid gesloten zijn, lijden volgens Greenports deze ondernemers omzetverliezen van 40 tot 95 procent. De netwerkorganisatie pleit daarom voor een speciaal noodfonds voor bedrijven in de teelt en handel van groente en fruit.