Aantal nieuwe uitkeringsaanvragen VS opnieuw naar record

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week opnieuw gestegen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Ruim 6,6 miljoen Amerikanen wendden zich tot de overheid voor een uitkering. Dat is ruim een verdubbeling van het record van vorige week.

Toen klopten iets meer dan 3,3 miljoen Amerikanen voor het eerst aan bij de overheid. Dat cijfer werd deze week iets naar boven bijgesteld. Vorige week werd in eerste instantie gemeld dat het om 24.000 mensen minder ging. Die circa 3,3 miljoen aanvragen van vorige week betekenden een explosieve groei. De week daarvoor waren het er nog 282.000.

De groei komt door een ontslaggolf als gevolg van de coronapandemie in de VS. Veel werknemers van winkels en in horecagelegenheden zijn op straat komen te staan. Daarmee snijden ze in de kosten om het hoofd boven water te houden. Ook de toerismesector kende veel ontslagen.

De ontslaggolf is nog niet voorbij. Deze week maakte onder meer warenhuisketen Macy’s bekend het merendeel van zijn 130.000 personeelsleden tijdelijk naar huis te sturen.