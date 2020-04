Ondernemers kunnen voor meer belastingen uitstel krijgen

Ondernemers en zzp’ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen voor meer belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook worden de aanvragen hiervoor versoepeld en kan er langer dan drie maanden uitstel worden aangevraagd, laat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën weten.

Bedrijven konden al voor vier belastingen uitstel krijgen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw). Daar komen nu nog zeven bij waaronder de kansspelbelasting, accijns, assurantiebelasting en verhuurdersheffing.

Voor de energiebelasting is het anders geregeld. Energieleveranciers zullen tot en met juni geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening brengen. Het gaat om bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen. De regeling moet bijvoorbeeld de sierteelt helpen.