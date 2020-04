Deliveroo betaalt restaurants dagelijks vanwege coronacrisis

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo betaalt vanwege de coronacrisis zijn restaurants in Nederland dagelijks in plaats van iedere twee weken, zoals gebruikelijk. Met die maatregel, die vrijdag is ingegaan, wil de onderneming extra ondersteuning bieden aan eetgelegenheden die het financieel moeilijk hebben sinds de verplichte sluiting op 15 maart.

De komende drie maanden wordt er dagelijks betaald. Daarna wordt gekeken of een verlenging nodig is. Restaurants kunnen dankzij de regeling het geld dat ze verdiend hebben binnen één dag op hun rekening krijgen. Daarmee kunnen ze kosten dekken als salarissen, huur of materiaal, aldus Deliveroo.

Deliveroo kreeg de afgelopen tijd meer dan zevenhonderd nieuwe aanmeldingen van restaurants. De enige mogelijkheden die restaurants op dit moment hebben om geld te verdienen zijn het bezorgen en laten afhalen van maaltijden.

Concurrent Thuisbezorgd.nl betaalt restaurants elke week, aldus een woordvoerder. Dat was ook het geval voor de coronacrisis. De maaltijdbestelwebsite krijgt geen signalen van restaurants dat ze vaker geld op hun rekening willen ontvangen. Daarnaast scheelt een keer per week betalen veel administratie, aldus Thuisbezorgd.nl.