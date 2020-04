Drie op de vijf Nederlanders gebruiken onlineplatforms

Bijna 60 procent van de Nederlanders maakte vorig jaar gebruik van een onlineplatform om een dienst of product te kopen of te huren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat op basis van onderzoek onder 5600 respondenten boven de twaalf jaar.

Nederlanders maakten het meest gebruik van websites of apps om eten te bestellen. 35 procent gebruikte in 2019 een digitaal platform als Thuisbezorgd of Deliveroo. Bijna een derde kocht tweedehands producten via een website als Marktplaats.nl. Een vijfde gebruikte een platform als Airbnb of Booking.com om een accommodatie te boeken. Digitale platformen worden veel minder vaak gebruikt voor het inschakelen van vervoers-, klus- of andere diensten.

Vooral mensen tussen de 12 en 65 jaar maken veel gebruik van de platforms. In de groep tussen de 25 en de 45 jaar is dat 80 procent. Van de 65-plussers maakt slechts 23 procent gebruik van onlineplatforms. Volgens het CBS houdt het grote verschil tussen 65-plussers en jongere leeftijdsgroepen verband met de digitale vaardigheden. Van de mensen die goed met computers en het internet overweg kunnen, gebruikt 78 procent platforms. Bij minder digitaal vaardigen is dat slechts 30 procent. Een vergelijkbaar verschil is te zien tussen hoog- (74 procent) en laagopgeleiden (37 procent). Het verschil tussen mannen (61 procent) en vrouwen (54 procent) is veel kleiner.