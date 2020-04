Facebook wil dit jaar 10.000 nieuwe krachten aannemen

Techreus Facebook verwacht dit jaar nog zeker 10.000 nieuwe mensen in dienst te nemen en dan voornamelijk voor zijn product- en ontwikkelteams. Dat zei operationeel directeur Sheryl Sandberg tegen CNBC.

Sandberg werd gevraagd of Facebook vanwege de coronacrisis de belofte kon doen dat het zijn personeel zal behouden. Volgens de bestuurder zal Facebook al zijn werknemers nodig hebben en meer personeel willen aannemen. “Die hebben we gewoon nodig”, benadrukte ze zonder te specificeren of het dan om flexibele of vaste krachten gaat.

De belofte van Facebook komt op het moment dat vele bedrijven juist afscheid nemen van personeel. Het aantal WW-aanvragen piekte vorige week op 6,6 miljoen Amerikanen. Dat betekende overigens een verdubbeling van de aanvragen een week eerder toen ook een record werd verbroken. Het vorige record wat betreft WW-aanvragen dateert uit 1982 toen 695.000 mensen een beroep op de overheid deden.

Sandberg kondigde ook aan dat het bedrijf het vanaf donderdag voor kleine bedrijven mogelijk maakt om via Facebook cadeaukaarten aan klanten te verkopen. Daarmee wil de techreus die bedrijven ondersteunen.

Ook staat Facebook het kleine bedrijven toe om via het netwerk van Facebook fondsen te werven. Eerder stond het bedrijf gebruikers alleen toe om geld in te zamelen voor non-profitorganisaties of specifieke mensen.

Sinds februari doet Facebook volgens Sandberg wat het kan om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Facebook haalt onder meer valse en foutieve informatie over het virus van zijn platforms. Ook heeft Facebook 100 miljoen dollar vrijgemaakt om kleine bedrijven te ondersteunen met advertentiekredieten en subsidies.