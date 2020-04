Peiling: vrijwel geen enkele ondernemer ontloopt coronacrisis

Vrijwel geen enkele ondernemer verwacht financiële problemen als gevolg van de coronacrisis te kunnen ontlopen. In een peiling van de Kamer van Koophandel (KvK) denkt slechts 7 procent van de ruim 10.000 ondervraagde ondernemers niet of nauwelijks in de geldproblemen te komen.

Meer dan een kwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan nu al in de financiële moeilijkheden te zitten. Dat betreft vooral zelfstandigen en mkb’ers met maximaal negen personeelsleden. Voor grotere bedrijven ligt het moment dat ze financiële moeilijkheden verwachten verder in de toekomst.

Ook de horeca en persoonlijke dienstverlening springen er negatief uit. Van alle ondernemers uit deze sectoren geven bijna 4 op de 10 ondernemers aan nu al krap bij kas te zitten door maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.

Door de maatregelen ligt veel werk stil. Meer dan de helft (52 procent) van de ondernemers geeft aan dat de reguliere werkzaamheden van hun bedrijf volledig zijn gestopt.

De overheid presenteerde onlangs een reeks steunmaatregelen om bedrijven gedurende de coronacrisis te helpen. Van de ondervraagde ondernemers noemde de grootste groep (circa 50 procent) de TOGS-regeling het relevantst. Hierbij krijgen ondernemers die direct getroffen worden door de coronacrisis 4000 euro compensatie. Ook de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen, kortweg Tozo, werd door bijna de helft genoemd als nuttige maatregel. Met die regeling kunnen zelfstandig ondernemers onder andere tot 1.503 euro per maand ontvangen voor hun levensonderhoud.