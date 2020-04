RTL: reorganisatie door coronacrisis niet aan de orde

RTL Nederland heeft het net als alle mediabedrijven moeilijk vanwege de coronacrisis, maar een reorganisatie is niet aan de orde. Dat zegt directeur Sven Sauvé van RTL Nederland. Wel kijkt het bedrijf of alle freelancers in dienst kunnen blijven en of tijdelijke contracten van werknemers worden verlengd. Ook worden er dit jaar geen mensen meer aangenomen.

Door de coronacrisis snijden veel ondernemingen in de kosten en dat betekent dat er veel minder wordt geadverteerd. RTL kan dat deels opvangen doordat het aantal abonnees op streamingvideodienst Videoland is toegenomen. Ook kijken meer mensen tv en kijken ze langer, wat het bereik van RTL ten goede komt.

Volgens Sauvé bekijkt RTL van week tot week of er meer maatregelen nodig zijn. Moederbedrijf RTL Group schrapte eerder deze week het dividend om het daarvoor bestemde geld te kunnen gebruiken als buffer.