Stevige minnen op beurzen, verzekeraars voorop

De Europese beurzen zijn vrijdag duidelijk lager geëindigd. Verzekeraars gingen op het Damrak hard omlaag na de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om voorlopig geen dividend uit te keren. Beleggers verwekten verder het Amerikaanse banenrapport dat meer banenverlies en hogere werkloosheid weergaf dan verwacht. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de olieprijzen, na de historische opleving op donderdag.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent lager op 471,46 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 641,18 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,6 procent. Milaan zakte 2,7 procent na een zware krimp van de Italiaanse dienstensector.

Aegon, ASR en NN Group stonden bij de verliezers in de AEX met minnen van respectievelijk 8,5 procent, 6,1 procent en 6,5 procent. De Nederlandse centrale bank adviseert de verzekeraars om aandeelhouders voorlopig niet te belonen met dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen. Volgens de toezichthouder is het nog niet duidelijk hoelang de coronacrisis voortduurt en kunnen ze het geld beter in kas houden.

Eerder schrapten veel banken al het dividend na een dergelijke oproep van de Europese Centrale Bank (ECB). Vermogensbank Van Lanschot Kempen (min 1,6 procent) kondigde aan het dividend uit te stellen. De Franse bank BNP Paribas (min 5 procent) en de Spaanse branchegenoot Santander (min 2,5 procent) lieten eveneens weten geen dividend uit te keren. UniCredit daalde 3,5 procent. De Italiaanse bank gaat de komende jaren 5200 banen schrappen in zijn thuisland.

Technologiebedrijf Nedap zakte 7,9 procent na het schrappen van de prognose en het dividend. Air France-KLM steeg 1,4 procent nadat er berichten kwamen dat Frankrijk en Nederland garant staan voor noodleningen aan het luchtvaartconcern.

Mediabedrijf RTL Group zakte 4,3 procent in Frankfurt na het schrappen van het dividend en de vooruitzichten. Hennes & Mauritz (H&M) daalde 1 procent ondanks meevallende eerstekwartaalcijfers. De Zweedse kledingketen verwacht in het lopende kwartaal wel een verlies te lijden

De euro was 1,0786 dollar waard, tegen 1,0856 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,8 procent procent meer op 26,54 dollar. Brentolie werd 8,9 procent duurder op 32,60 dollar per vat. Oliekartel OPEC en andere olielanden houden maandag een videoconferentie om mogelijke productieverlagingen te bespreken.