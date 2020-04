‘Amazon zoekt naar coronatesten om personeel werkend te houden’

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon is hard op zoek naar coronatesten om zijn personeel aan het werk te kunnen houden. Volgens een intern document voert de onderneming daarover gesprekken met twee Amerikaanse testmakers.

Amazon-medewerkers in uiteenlopende magazijnen kwamen de afgelopen weken in opstand vanwege de vrees om op het werk besmet te worden met het nieuwe coronavirus.

Amazon zou al gesproken hebben met de directeuren van Abbott Laboratories en Thermo Fisher Scientific. De bestuurders zouden samenwerking hebben toegezegd, ondanks dat ze momenteel verplicht zijn alle coronatesten aan de Amerikaanse overheid te leveren. Concreet wil Amazon beginnen met testen in een magazijn naast het hoofdkantoor in Seattle.

Covid-19 is al vastgesteld in negentien verschillende magazijnen van Amazon in de Verenigde Staten. Magazijnmedewerkers in de VS en Europa krijgen volgende week mondkapjes. Ook worden ze gecheckt op koorts.

Amazon opende in maart zijn vernieuwde webshop in Nederland. Via de site Amazon.nl kunnen producten worden gekocht op het gebied van beauty, computer, kleding, muziek en wonen.