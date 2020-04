‘VS zijn bereid heffingen op olie-import in te voeren’

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid importheffingen op ruwe olie of andere maatregelen in te voeren indien dat nodig is om de energiesector in zijn land te beschermen. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie.

“Als ik heffingen moet invoeren voor olie die van buitenaf komt, of als ik iets moet doen om tienduizenden energiewerkers te beschermen, en onze grote bedrijven die al deze banen produceren, dan zal ik doen wat ik moet doen”, zei Trump.

De olieprijzen zijn de afgelopen maanden gigantisch gedaald. Door coronapandemie is de vraag naar olie sterk afgenomen. OPEC-lid Saudi-Arabiƫ en Rusland, dat voorheen samen met het kartel optrok, verergerden die crash door hun openlijke ruzie over productiebeperkingen. Als wraakactie overspoelden ze de markt met goedkope olie.

OPEC en bondgenoten gaan waarschijnlijk op 8 of 9 april om de tafel om de situatie te bespreken. Een videovergadering die maandag zou plaatsvinden, is uitgesteld om partijen meer tijd te geven voor onderhandelingen. Tussen Rusland en Saudi-Arabiƫ klonken dit weekend weer harde woorden over wie verantwoordelijk was voor het starten van de ruzie. Volgens een vertegenwoordiger van het kartel was dat een extra reden om de vergadering uit te stellen.