Beleggers putten moed uit afvlakkende coronacijfers

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met stevige winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. De hoop op een afvlakking van het coronavirus, na een daling van het aantal besmettingsgevallen in enkele zwaar getroffen landen, gaf beleggers weer moed.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 3,9 procent hoger op 489,82 punten. De MidKap won 3,4 procent tot 662,72 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 5,8 procent.

Bij de hoofdfondsen ging ASMI aan kop met een plus van meer dan 16 procent. De chiptoeleverancier wil zijn beloningsbeleid voor bestuurders gaan vergelijken met grotere spelers in de sector. Ook winkelvastgoedbedrijven als Unibail-Rodamco-Westfield (plus 11,5 procent) en buiten de AEX Wereldhave (plus 14,6 procent) waren duidelijk in trek.

Daarnaast toonden onder meer financiƫle fondsen als ING (plus 9,3 procent) en verzekeraars Aegon, ASR en NN Group krachtig herstel. De verzekeraars, met plussen tot 7 procent, gaven gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om het dividend te schrappen. DNB wil dat verzekeraars, net als banken, voorlopig afzien van dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen om hun financiƫle buffers aan te vullen. De oproep van DNB zorgde vrijdag nog voor grote koersverliezen onder de verzekeraars.

In de MidKap won OCI meer dan 14 procent. De kunstmestproducent gaat tot nu toe ongedeerd door de coronacrisis. Al met al denkt OCI nog steeds zijn opbrengsten dit jaar met dubbele cijfers op te kunnen voeren. BAM kreeg er verder bijna 10 procent bij. Een Britse dochter van de bouwer verwacht binnen twee weken een Brits noodhospitaal in een zalencentrum te hebben gerealiseerd. Ook elders is BAM bezig voorzieningen op te tuigen.

In Oslo zakte Norwegian Air ruim 4 procent. De Noorse luchtvaartmaatschappij vervoerde in maart 60 procent minder passagiers vanwege de virusuitbraak. Rolls-Royce won in Londen ruim 18 procent. De Britse maker van vliegtuigmotoren keert voor het eerst sinds 1987 geen dividend uit.

De olieprijzen daalden door het uitstel van de videovergadering van de olielanden over mogelijke productieverlagingen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,1 procent goedkoper op 26,61 dollar. Brentolie kostte 4,7 procent minder op 32,50 dollar per vat. De euro was 1,0807 dollar waard, tegen 1,0786 dollar op vrijdag.