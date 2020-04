FNV vreest voor baan van meer dan 800.000 mensen met flexcontract

De banen van meer dan 800.000 mensen met een flexcontract zijn in gevaar door de coronacrisis. Dat zegt vakbond FNV op basis van een optelsom van het aantal mensen in Nederland met een heel onzekere aanstelling. Zij worden momenteel massaal op straat gezet door werkgevers, waaronder veel uitzendbureaus.

Er werken nog zo’n 425.000 mensen op oproep- en 0-urenbasis, becijfert de bond. Daarbij komen 227.600 uitzendkrachten in de eerste anderhalf jaar van hun uitzendwerk, van wie elke dag afscheid genomen kan worden. Dan zijn er nog 64.500 mensen van wie het tijdelijk contract afloopt en 100.000 mensen die in hun proeftijd zitten. Bij elkaar opgeteld zijn dat meer dan 800.000 mensen. Zij lopen volgens FNV het risico hun baan te verliezen.

Tienduizenden mensen zouden hun aanstelling op dit moment al zijn kwijtgeraakt. Zo heeft een groot bedrijf als KLM onlangs al aangekondigd dat er door de crisis tot 2000 banen verloren gaan. “Het is triest om te zien hoe makkelijk werkgevers afscheid nemen van mensen waar zij de overheidssteun óók voor kunnen aanvragen”, zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de bond. “Veel werkgevers lijken het algemeen belang van de kabinetsmaatregelen te vergeten. Daardoor dreigen er honderdduizenden gezinnen in armoede te vervallen.”

FNV schat daarnaast dat er ook nog tienduizenden “zogenaamde zelfstandigen” zijn, zoals platformwerkers in de horeca, maaltijdbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs die niet aan de urennorm (24 uur per week) voldoen of geen inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel. Zij vallen nu nog buiten elke regeling.

Er zijn volgens de vakbond ook werkgevers die “wél hun verantwoordelijkheid nemen” en steun aanvragen voor de mensen met onzekere contracten. FNV wijst hier onder meer naar Primark, Transavia en DAF.