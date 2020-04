Forse piek in ziekteverzuim na aankondiging coronamaatregelen

Het ziekteverzuim is de laatste twee weken van maart fors toegenomen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Zorg van de Zaak, dat bestaat uit bedrijven in de arbo- en de zorgsector. Het aantal ziekmeldingen nam met ruim een kwart toe ten opzichte van een maand eerder.

Sinds er op 12 en 15 maart maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, zag Zorg van de Zaak een piek. Nadien lag het aantal ziekmeldingen 26,9 procent hoger dan in februari. In de sector industrie en vervoer meldden bijna de helft meer mensen zich ziek, in de zorg en de detailhandel was dat iets minder dan een derde.

De oorzaak ligt volgens Zorg van de Zaak deels in het feit dat iedere werknemer met griep- of verkoudheidsverschijnselen werd gevraagd om thuis te blijven. Mogelijk zijn daardoor ook mensen ziek gemeld die anders gewoon door hadden gewerkt. Inmiddels melden zich al dagenlang meer mensen zich beter dan ziek.